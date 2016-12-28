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Bursaspor davasında takipsizlik kararı bozuldu

Bursaspor Başkanı Ali Ay’ın, eski kulüp başkanlarından Recep Bölükbaşı ve yönetimiyle ilgili yaptığı suç duyurusuna daha evvel verilen takipsizlik kararı, 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bozuldu. İddialar 3 bilirkişi tarafından yeniden incelenecek.

Bursaspor davasında takipsizlik kararı bozuldu

28 Aralık 2016 13:15

Bursaspor’un avukatı Jale Demir, 11 Mayıs Çarşamba günü, Recep Bölükbaşı ile birlikte 22 kişi hakkında "görevi kötüye kullanmak, ihmal ve zimmet" suçlarından savclığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda, Bölükbaşı ile ekibinin 16.05.2013-19.01.2016 tarihleri arasındaki yaptıkları icraatlar yer alıyordu. Memur Suçları Savcılığı tarafından yapılan incelemede, 22 sanık hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Bilirkişi kararı olmadan değerlendirme yapıldığını ileri süren Ali Ay’ın avukatı, mahkemeye itirazda bulundu. Bursa 5. Sulh Ceza Hakimliği, itirazı haklı bularak, soruşturmanın genişletilmesine karar verdi. Sayıştay denetçisinden teşkil edilecek 3 bilirkişi konuyla alakalı inceleme yapacak.

Ahmet Faruk Çabuk


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