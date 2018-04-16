Diğer
Kategoriler

Bursaspor düşme tehlikesi yaşıyor

Bursaspor, dün aldığı Göztepe mağlubiyeti ile düşme hattıyla puan farkını 4’e indirdi. Yeşil-beyazlıları kalan haftalarda kritik maçlar bekliyor.

Bursaspor düşme tehlikesi yaşıyor

16 Nisan 2018 11:55

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında dün deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak kötü gidişatını sürdürdü. Düşme hattıyla arasında yalnızca 4 puan fark bulunan yeşil-beyazlıları kalan 5 haftada kritik maçlar bekliyor.

Kritik maçlara çıkacak 

Geride kalan 29 haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde eden Timsah, 33 puanda kaldı. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da son haftalara girilirken düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalan yeşil-beyazlılar, kalan haftalarda puanlar toplayarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Bursaspor, küme düşmesi kesinleşen Karabükspor’un yanı sıra kalan haftalarda düşme tehlikesi yaşayan Konyaspor ve Gençlebirliği ile de karşılaşacak. Mustafa Er’in öğrencileri, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi güçlü takımlara karşı da mücadele verecek.

Sow ilk golünü attı 

Bursaspor’da oynadığı futbolla eleştirilerin odak noktasında yer alan Senegalli yıldız Moussa Sow, dün oynanan ve yeşil-beyazlıların 2-1 mağlup olduğu Göztepe karşılaşmasında yeşil-beyazlı formayla ilk golünü attı.  

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç