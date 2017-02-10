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Bursaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta?

Bursaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta merak ediliyor. Bursaspor Fenerbahçe maçı ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Bursaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Bursaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta? İşte Bursaspor Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar…

Bursaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta?

10 Şubat 2017 14:44

Bursaspor Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Bursaspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Bu soruların cevaplarını futbolseverler merak ediyor. Sizler için Bursaspor Fenerbahçe maçı ile ilgili bilmeniz gerekenleri derledik. Fenerbahçe Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bursaspor Fenerbahçe maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak. Bursaspor Fenerbahçe karşılaşması Timsah Arena’da gerçekleşecek.

BURSASPOR FENERBAHÇE MAÇI

Bursaspor Fenerbahçe maçı yarın saat 19.00'da beIN Sports HD1'de olacak. Süper Toto Süper Lig’in 20. Haftasında 96. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 95 karşılaşmada Bursaspor, sahadan 14 kez üstünlükle ayrılırken, Fenerbahçe ise 48 müsabakada gülen taraf olmayı başardı. 33 maç ise eşitlikle sonuçlandı.

Bursaspor, iki maçtır gol yemiyor

Bursaspor, sarı-lacivertlilere karşı oynadığı son 2 karşılaşmada da rakibinden gol yemedi. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Timsah’ta Arjantinli oyuncu Pablo Martin Batalla, Fenerbahçe’ye karşı çıktığı son 3 lig maçında 2 gol kaydetti.

Josua sakat, İsmail cezalı

Bursaspor’da sakatlığı süren Josua John ile kart cezalısı İsmail Konuk, Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek. Yeşil-beyazlılarda, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir, Furkan Özçal ve Bilal Kısa da sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatmıştı.

Topçu Fenerbahçe’ye karşı ikinci kez sınav verecek

Bursaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Mutlu Topçu, yeni takımının başında ligdeki ilk maçına çıkacak. 2015-2016 sezonunda Gaziantepspor’u çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe’ye karşı çıktığı mücadelen 2-2’lik eşitlikle ayrılan Topçu, ikinci kez sarı-lacivertlilere karşı sınav verecek.

 

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