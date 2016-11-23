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Bursaspor, Galatasaray'a bileniyor

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.


23 Kasım 2016 20:01

Yeşil-beyazlı ekip, 25 Kasım Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışma yaptı. Sakatlığı bulunan Bilal Kısa takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a giderek kampa girecek. 

Mesut Alan
 

Etiketler: Bursaspor


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