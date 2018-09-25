Bursaspor gol yollarındaki sıkıntıya çözüm arıyor

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında oynadığı müsabakalarda 5 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Son iki sezonda düşme tehlikesi geçiren yeşil-beyazlı takım, en son galibiyetini geçtiğimiz sezonun 31. haftasında evinde Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek almıştı. Ligde 9 maçtır kazanamayan yeşil-beyazlı takım bu seriyi Sivasspor deplasmanında sonlandırmak istiyor.

Batalla'yı arıyor

Öte yandan gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan Bursaspor, efsane futbolcusu Pablo Martin Batalla'yı arıyor. Arjantinli futbolcu geçtiğimiz sezon ilk 6 haftada 3 gol, 1 asist, sezonun tamamında ise, 5 gol ve 7 asistlik bir katkı sağlamıştı. Batalla'nın mevkisinde forma giyen Furkan Soyalp ise, henüz gol katkısı vermedi. Ayrıca Teknik Direktör Samet Aybaba'nın, kanat oyuncularının skora katkı vermemesinden dolayı Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapabileceği öğrenildi.

Ahmet Faruk Çabuk