Spor Toto Süper Lig maç sonucu: Bursaspor: 0 - Akhisar Belediyespor: 0
Maçtan dakikalar
2. dakikada Batalla’nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Del Valle'nin şutunda kaleci Fatih topu çeldi.
6. dakikada Rodallega'nın kaleci Harun'u da geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta İsmail topu kornere gönderdi.
27. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rodallega’nın vuruşu auta çıktı.
44. dakikada topla buluşan John'un ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Fatih kornere çeldi.
45. dakikada Batalla'nın serbest vuruşunda kaleci Fatih topu son anda çeldi.
54. dakikada Battalla’nın kullandığı serbest vuruşu kaleci Fatih son anda kornere tokatladı.
55. dakikada kullanılan korner atışında ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Faty’in topunu yine kaleci Fatih çeldi.
59. dakikada topla buluşan Mervan’ın şutunu Harun kapattığı köşeden kornere çeldi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Serkan Çimen x, Esat Sancaktar x
Bursaspor: Harun xxx, İsmail xxx, Aziz Behich xx, Sivok xx, Erdem xx, Batalla xxx, Merter x, Faty x (Jorquera dk. 64 x), Del Vallle xx (Kubilay dk. 63 x), Deniz Yılmaz x, Josua x
Yedekler: Mert Günok, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Tomas Necid
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Akhisar Belediyespor: Fatih xx, Özer xx, Onur x (Vazte dk. 90 ?), Lopes x, Caner x, Ömer x, Nguemo xx (Soner dk. 34 x), Sissoko x, Rodellega xxx, Castro x (Mervan dk. 56 xx), Serdar xx
Yedekler: Lukac, Mugdat, Orhan, Kadeir
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Sarı kartlar: Deniz, Erdem, (Bursaspor), Caner, Onur, (Akhisar Belediyespor)
Abdullah Çibir - Mesut Alan