Bursaspor, ilk kez kazandı

Bursaspor Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde karşı karşıya geldiği Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eti.

Yeşil - Beyazlılar, bu skorla bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sakho'nun vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu. Daha sonra pozisyonu VAR'dan izleyen müsabakanın hakemi golü iptal etti.

14. dakikada Chedjou'nun uzun pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Umut'un şutu Hopf'tan döndü.

22. dakikada Ramazan'ın uzun pasında ceza sahası içerisine hareketlenen Umut'un aşırtma kafa vuruşu kaleci Hopf'un üzerinden filelerle buluştu. 1-0

42. dakikada Aytaç'ın ceza sahası dışından çektiği şut auta çıktı.

44. dakikada Erdem'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topa dokunan Putsila'nın vuruşunu kaleci Okan son anda çizgi üzerinden çıkarttı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada kendi yarı alanından gelen uzun top sonucu kaleci ile karşıya kalan Sakho'nun vuruşunu, Hopf kurtardı. Topu uzaklaştırmak isteyen Kone'nin ters şutu direkten kornere gitti.

65. dakikada rakiplerinden sıyrılıp sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Bifouma'nın şutu kaleye paralel gitti.

83. dakikada Lima'nın sol çaprazdan ceza sahasına giren Lima'nın şutunu Hopf kornere çeldi.

90. dakikada yeşil-beyazlı takımın kontra atağında Aytaç'ın pasında sol kanattan hareketlenen Latovlevici topu içeriye çevirdi. Rakibinden sıyrılan Lima, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Müsabakanın hakemi VAR kararıyla golü iptal etti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou Ertuğrul Ersoy, Iasmin Latovlevici, Ramazan Keskin, Aytaç Kara, Abdullahi Shehu, Umut Meraş (Burak Kapacak dk. 80), Bogdan Stancu (Allano Lima dk. 56), Diafro Sakho (Umut Nayir dk. 90 ?)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, M.Emin Sarıkaya, Santiago Vergini, F.Emre Ünver, Çağatay Yılmaz, Ali Akman

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Ankaragücü: Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan (Bakary Kone dk. 38), Tiago Pinto, Ricardo Faty, Thibault Moulin, Thievy Bifouma, Anton Putsila (Alessio Cerci dk. 77), Youness Mokhtar (Kenan Özer dk. 15), İlhan Parlak

Yedekler: Kocan Çelikay, Sedat Ağcay, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Bakary Kone, Olanrewaju Kehinde, Erdem Şen

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Umut Meraş (dk. 22) (Bursaspor)

Sarı kart: Ramazan Keskin (Bursaspor)

Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan - Samet Doğru

