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Bursaspor kafilesine 'en tatlı' karşılama

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile oynanacak maç için Gaziantep’e gelen Bursaspor kafilesi havalimanında baklava ile karşılandı.

Bursaspor kafilesine en tatlı karşılama

30 Eylül 2016 20:22

Ligin 6.haftasında yarın Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Bursaspor saat 18.30 uçağıyla Gaziantep’e geldi. Kafileyi havalimanında Bursasporlu taraftarlar karşıladı. Taraftarlar uçakla gelen takım kafilesini davul zurnayla karşılayarak baklava ikram etti. Teknik heyet, oyuncular ve yöneticilerden oluşan kafile kentteki taraftarlarla birlikte çalınan davul zurna eşliğinde halay çekti.

Takım otobüsü, taraftarların gösterdiği yoğun ilgi sebebiyle havalimanından güçlükle ayrılabildi. Takım kamp yapacağı otele doğru hareket etti.

Etiketler: Bursaspor


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