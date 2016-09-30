Ligin 6.haftasında yarın Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Bursaspor saat 18.30 uçağıyla Gaziantep’e geldi. Kafileyi havalimanında Bursasporlu taraftarlar karşıladı. Taraftarlar uçakla gelen takım kafilesini davul zurnayla karşılayarak baklava ikram etti. Teknik heyet, oyuncular ve yöneticilerden oluşan kafile kentteki taraftarlarla birlikte çalınan davul zurna eşliğinde halay çekti.

Takım otobüsü, taraftarların gösterdiği yoğun ilgi sebebiyle havalimanından güçlükle ayrılabildi. Takım kamp yapacağı otele doğru hareket etti.