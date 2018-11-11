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Bursaspor Kasımpaşa CANLI SKOR | Bursaspor Kasımpaşa maçı kaç kaç? Bursa Kasımpaşa maçı İZLE

Bursaspor Kasımpaşa CANLI SKOR | Bursaspor Kasımpaşa maçı kaç kaç? Bursa Kasımpaşa maçı İZLE
Bursaspor Kasımpaşa CANLI SKOR | Bursaspor Kasımpaşa maçı kaç kaç? Bursa Kasımpaşa maçı İZLE

Bursaspor Kasımpaşa CANLI SKOR | Bursaspor Kasımpaşa maçı kaç kaç? Bursa Kasımpaşa maçı İZLE... Spor Toto süper Lig'de günün ilk maçında Samet Aybabalı Bursaspor ile Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bursaspor, sahasındaki Kasımpaşa maçını kayıpsız geçmek istiyor. Paşa, deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Bursaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Skoru kaç kaç ? Detaylar haberimizde.

Bursaspor Kasımpaşa CANLI SKOR | Bursaspor Kasımpaşa maçı kaç kaç? Bursa Kasımpaşa maçı İZLE... Spor Toto süper Lig'de günün ilk maçında Samet Aybabalı Bursaspor ile Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bursaspor, sahasındaki Kasımpaşa maçını kayıpsız geçmek istiyor. Paşa, deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Bursaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Skoru kaç kaç ? Detaylar haberimizde.

BURSASPOR KASIMPAŞA MAÇI SKORU

BURSASPOR 1 - 2 KASIMPAŞA

BURSASPOR KASIMPAŞA MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

(DİKKAT: ÜYELİK GEREKTİREBİLİR)

Bursaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bugün saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Bursaspor - Kasımpaşa 11'ler...

Bursaspor: Okan, Umut, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Badji, Aytaç, Lima, Latovlevici, Tunay, Sakho

Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Popov, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne

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