Bursaspor Kasımpaşa canlı yayın (Bein Sports izle)

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Timsah, iç sahada kayıp istemiyor

Bu sezon ligde iç sahada yalnızca 3 maçtan puan çıkartamayan Bursaspor, yarın taraftarı önünde karşılaşacağı Kasımpaşa mücadelesinden de galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor.

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen ve 27 hafta sonunda 33 puan toplayabilen Le Guen’in öğrencileri, iç saha avantajını kullanarak sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka saat 16.00’da başlayacak.

Bursaspor Paşa’ya karşı üstün

İki ekip, yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig’de 18. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 16 maçın 10’unda Bursaspor sahadan 3 puan ile ayrılırken, Kasımpaşa ise 4 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. Yeşil-beyazlı takım, İstanbul ekibi ile iç sahada çıktığı 8 maçın 6'sından galibiyet ile ayrıldı. Rakibine evinde yalnızca 1 maçta kaybeden Bursaspor, 1 kez de sahadan eşitlikle ayrıldı. Taraftarı önünde Kasımpaşa’yı son 3 maçtır mağlup etmeyi başaran Timsah, bu maçlarda 10 kez gol sevinci yaşadı.

Batalla ve Badu yok, Bostock belirsiz

Bursaspor’da sakatlığı süren Badu ile kart cezalısı Batalla, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Bir süredir takımdan ayrı çalışan Bostock’un durumunun ise maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi. Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, hafta içi yapılan basın toplantısında Arjantinli oyuncunun kendileri için büyük bir eksiklik olduğunu belirterek, "Pablo dev bir oyuncu bizim için. Hem saha içerisinde hem de saha dışında çok büyük anlamlar ifade ediyor. Dolayısıyla eksikliği de dev bir eksiklik oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Düdük Mete Kalkavan’da

Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.

Bursaspor Kasımpaşa nasıl canlı izlenir?

Bursaspor Kasımpaşa maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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