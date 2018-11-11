Bursaspor Kasımpaşa MAÇ ÖZETİ | Bursaspor Kasımpaşa maçı kaç kaç BİTTİ? Bursa Kasımpaşa maçı ÖZETİ... Spor Toto süper Lig'de günün ilk maçında Samet Aybabalı Bursaspor ile Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Paşa, deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyordu. Ve puanla döndü. Peki, Bursaspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Bursaspor Kasımpaşa maçının özetini nereden izleyebiliriz? Skoru kaç kaç ? Detaylar haberimizde.

BURSASPOR KASIMPAŞA MAÇI SKORU

BURSASPOR 1 - 2 KASIMPAŞA

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Umut'un pası ile ceza sahası dışında buluşan Latovlevici'nin vuruşu direğin dibinden auta çıktı.

22. dakikada Trezeguet'in pası ile ceza sahası içinde topla bulunan Diagne, müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 0-1

26. dakikada Latovlevici'nun kullandığı kornere iyi yükselen Ertuğrul, kalecinin bakışları arasında topu ağlara gönderdi. 1-1

28. dakikada Barış'ın yaptığı ortaya voleyle gelişine vuran Sakho'nun şutu az farkla auta çıktı.

31. dakikada Lima'nın pasına uçarak vuran Sakho'nun şutu auta çıktı.

33. dakikada Lima'nın ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Latovlevici'nin şutu kalecinin kontrolünde auta çıktı.

41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Lima'nın şutunu Ramazan kurtarırken, dönen topu Aytaç boş kale yerine auta gönderdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Trezeguet'nin kullandığı serbest vuruşta top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-2

51. dakikada kendi ceza sahasından aldığı topu karşı kaleye kadar taşıyan Lima'nın yaptığı orta kaleci Ramazan'da kaldı.

66. dakikada Barış'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Umut, topu az farkla kale direğinin üstünden auta gönderdi.

71. dakikada Latovlevici'nin ceza sahasına girerken yaptığı vuruş kaleciden geri döndü.

84. dakikada Nayir'in pası ile topla buluşan Lima'nin vuruşu az farkla auta çıktı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

Bursaspor: Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy, Stephane Badji, Lasmin Latovlevici, Aurelien Chedhou (Jani Atanasov dk. 74), Barış Yardımcı, Allano Lima, Ataç Kara, Umut Meraş, Tunay Torun (Henri Saivet dk. 56), Diafra Sakho (Umut Nayir dk. 45)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Santiago Vergini, Emre Ünver, Çağatay Yılmaz, Ramazan Keskin

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Özgür Çek (Josue Sa dk. 60), Ben Youssef, Veysel Sarı, Popov, Pavelka, Sadiku, Eduok (Fode Koita dk. 82 ?), Tarkan Serbest, Trezeguet (İlhan Depe 90+2 ?), Diagne

Yedekler: Eray Birniçan, Murat Can Yıldız, Hasan Bilal, Mustafa Ethem Erboğa, Hakan Demir, Onur Ural, Çağtay Kurukalıp

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Ertuğrul Ersoy (dk. 26) (Bursaspor), Diagne (dk. 22), Trezeguet (dk. 48) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Lima, Tunay Ertuğrul (Bursaspor), Sadiku, Ben Youssef (Kasımpaşa)