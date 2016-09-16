Maçtan dakikalar
1. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Del Valle’nin şutunda top auta çıktı.
21. dakikada Del Valle’nin ceza sahası dışından çektiği şut direğin hemen yanından auta gitti.
31. dakikada Deniz’in pasında sol çaprazdan içeriye giren ve rakibinden sıyrılan Nakoulma düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1
36. dakikada John’un ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Zülfikar’da kaldı.
45. dakikada John’un sol kanattan ortaladığı topa nefis yükselen Batalla, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
58. dakikada John’un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Şamil’in vuruşu yandan auta çıktı.
66. dakikada Anıl’ın uzun pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Welliton’un şutunda top üstten dışarıya çıktı.
67. dakikada Welliton’un ceza sahası dışında düşüren İsmail, direkt kırmızı kart gördü.
71. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Welliton’un bekletmeden vuruşu auta gitti.
77. dakikada Umut Sönmez’in sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte müsait durumdaki Welliton’un kafa vuruşunu Harun kurtardı.
83. dakikada Batalla’nın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Jorquera düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
90. dakikada Welliton’un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu Harun kurtardı.
90+4. dakikada ileride topu çalan Kubilay, Sercan’ın önüne yuvarladı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sercan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 3-1
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Cem Satman xx, Volkan Narinç xx
Bursaspor: Harun Tekin xxx, Ertuğrul Ersoy xxx, İsmail Konuk x, Tomas Sivok xxx, Aziz Behich xxx, Yonathan Del Valle xxx, Şamil Çinaz xxx (Cristobal Jorquera dk. 64 xxx), Ricardo Faty xxx (Bilal Kısa dk. 80 xx), Josua John xx (Sercan Yıldırım dk. 60 xxx), Pablo Batalla xxx, Kubilay Kanatsızkuş xx
Yedekler: Mert Günok, Mert Örnek, Sinan Bakış, Tomas Necid
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Kayserispor: Zülfikar Yıldırım x, Anıl Karaer x, Levent Gülen x, Larrys Mabiala xx, Kubilay Sönmez xx, Umut Bulut xx, Deniz Türüç x (Umut Sönmez dk. 64 xx), Welliton Morais xx, Nguimbe Nakoulma xxx, Srdan Mijalovic x (Sibiri Traore dk. 83 x), Jean Armel Bıyık xx
Yedekler: Vedat Karakuş, Samba Sow, Murat Duruer, Ufuk Budak, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Pablo Batalla (dk. 45), Cristobal Jorquera (dk. 83), Sercan Yıldırım (dk. 90+4) (Bursaspor), Nguimbe Nakoulma (dk. 31) (Kayserispor)
Kırmızı Kart: İsmail Konuk (dk. 67) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Yonathan Del Valle, Ricardo Faty, Josua John, Cristobal Jorquera, Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Srdan Mijalovic, Levent Gülen, Umut Sönmez (Kayserispor)