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Bursaspor, kondisyon salonunda çalıştı

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde kondisyon salonunda yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Bursaspor, kondisyon salonunda çalıştı

02 Şubat 2017 13:44

 Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde kondisyon salonunda yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Salonda 2 gruba ayrılan Bursaspor, ilk olarak ısınma çalışması gerçekleştirdi, daha sonra da farklı istasyonlarda ve kondisyon aletleriyle çalışmasını tamamladı.

Bursaspor, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını yaparak çalışmalarını sürdürecek. 

Mesut Alan
 

Etiketler: Bursaspor


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