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Bursaspor kupa mesaisinde

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın Ankara ekibi Yeni Altındağ Belediyespor ile karşılaşacak.

Bursaspor kupa mesaisinde

25 Ekim 2017 11:15

Ziraat Türkiye Kupası’na Tarsus İdmanyurdu karşısında aldığı 4-0’lık galibiyetle başlayan yeşil-beyazlılar, 4. tur mücadelesinde yarın deplasmanda 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Yeni Altındağ Belediyespor ile karşılaşacak. Cebeci İnönü Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.

Yedek ağırlıklı kadro

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen’in 3. Lig temsilcisine karşı ligde forma şansı bulmakta zorlanan Muhammed Şengezer, İsmail Konuk, Onur Atasayar, Merter Yüce, Sinan Bakış, Deniz Yılmaz, Paschal Okoli ve Kofi Atta gibi isimlere şans vermesi bekleniyor.

Pilot takım Yeşil Bursa Kayserispor’u ağırlıyor

Bursaspor’un 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden pilot takımı Yeşil Bursa ise kupada yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma 14.30'da başlayacak. Ligde 9 haftada yalnızca 1 galibiyet alarak 16. sırada yer alan Bursa ekibi, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor. 

Mesut Alan
 

Etiketler: Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası

 

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