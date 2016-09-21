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Bursaspor kupada sahne alıyor

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda yarın İstanbul'da Bayrampaşa ile karşılaşacak.

Bursaspor kupada sahne alıyor

21 Eylül 2016 10:34

Spor Toto Süper Lig’in ilk 4 haftasında aldığı 3 galibiyet ile 4. sıraya yerleşen yeşil-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da iyi bir başlangıç yapmak istiyor. 2. eleme turunda yarın Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekiplerinden İstanbul temsilcisi Bayrampaşa ile karşılaşacak olan Timsah, sürpriz yaşamak istemiyor.

Hamzaoğlu genç isimleri sahaya sürecek
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu’nun, yarınki mücadelede genç oyuncularına forma şansı vermesi bekleniyor. A takım ile birlikte antrenmanlara çıkan ve Süper Lig’de de zaman zaman şans bulan genç isimlerden Mert Örnek, Kubilay Kanatsızkuş ve Bünyamin Kasal gibi oyuncuların ilk 11’de görev alması beklenirken, deneyimli çalıştırıcı da bu isimleri gözlemleme şansı bulacak.

Bayrampaşa ligde kötü
İstanbul ekibi Bayrampaşa, 3. Lig 3. Grup’ta çıktığı 3 maçta da galibiyet alamadı. Teknik Direktör Murat Şenvardar idaresindeki Bayrampaşa, ligin ilk haftasında Orduspor’a 3-1 mağlup olurken, ardından Diyarbekirspor ve Tarsus İdmanyurdu ile berabere kaldı.

Özkan Çeliker yönetecek
Bahçelievler İl Özel İdare Stadı’nda yarın saat 14.00’de başlayacak olan müsabakayı Hatay bölgesi hakemlerinden Özkan Çeliker yönetecek. Çeliker’in yardımcılığını Murat Temel ve Bilal Gölen yapacak. 

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası


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