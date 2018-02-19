Bursaspor, Le Guen ile devam edecek

Süper Lig’de 8 maçtır galibiyet hasreti çeken yeşil-beyazlılarda, Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen eleştirilerin odak noktasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyada taraftarların yoğun tepki gösterdiği deneyimli teknik adam, dün oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından Bursa’da mutlu olduğunu ve görevine devam edeceğini belirterek, "Burada kalmak için motivasyonum çok yüksek. Elimden geleni yapacağım" şeklinde konuşmuştu.

Bursaspor yönetimi de maçın ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında Fransız çalıştırıcı ile yola devam edilmesi yönünde karar aldı.

İki kritik maç

Yeşil-beyazlılar, ligde iki kritik karşılaşmaya çıkacak. 23. haftadaki Galatasaray ve 24. haftadaki Kayserispor karşılaşmalarında alınacak sonuçlar tecrübeli çalıştırıcının kaderini belirleyecek.

Mesut Alan

