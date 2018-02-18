Bursaspor Malatya canlı izle bein sports ! Bursa Malatya canlı skor

Bursaspor Yeni Malatyaspor şifresiz canlı izle ! Bursaspor Yeni Malatyaspor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Bursaspor Yeni Malatyaspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Bursaspor Yeni Malatyaspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Bursaspor Yeni Malatyaspor maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 21 maçta 7 galibiyet,5 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 26 puanla 10.sırada yer alan Bursaspor, oynadığı son 21 karşılaşmada 7 galibiyet,6 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 27 puanla 9.sırada bulunan Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.Bursa Yeni Malatya maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte mücadele ile ilgli tüm detaylar...

Timsah kötü seriyi bozmak istiyor

Bursaspor, ligin 22. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor’u mağlup ederek, ligdeki 7 maçlık galip gelememe serisini bozmak istiyor. Yeşil-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Arjantinli yıldız Batalla da yarın forma giyebilecek.

Spor Toto Süper Lig’de çıktığı son 7 maçta da galibiyete uzanamayan ve bu süreçte 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligdeki uzun süren galip gelememe serisini taraftarı önünde sonlandırmak isteyen Timsah, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

İlk karşılaşmayı Bursaspor kazanmıştı

Bursaspor, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile ilk kez ligin ilk yarısında karşılaşmıştı. Malatya’da oynanan mücadeleyi yeşil-beyazlılar, 4-2’lik skorla kazanırken, goller ise Ekong, Batalla, Kembo ve Stancu’dan gelmişti.

En uzun kazanamama serisi Bursaspor’a ait

Yeşil-beyazlı takım, ligde 7 maçtır galip gelemeyerek, bu alanda ligin en uzun serisine sahip takım unvanını taşıyor. Le Guen’in öğrencileri, yarınki mücadeleden galibiyetle ayrılarak bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor.

Batalla sahalara dönüyor

Ev sahibi ekipte ligdeki son 3 maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen yıldız isim Pablo Batalla, hafta içi takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Deneyimli oyuncunun şans verilmesi halinde yarınki karşılaşmada forma giyebileceği bildirildi. Fransız çalıştırıcının Malatyaspor karşısındaki en büyük kozu da Batalla olacak.

Sow yine yok

Bursaspor’un devre arasında kiraladığı Senegalli yıldız Moussa Sow, sakatlığı dolayısıyla Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarında forma giyememişti. Dubai’de tedavi gördüğü ve yarın Bursa’ya döneceği açıklanan Sow, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. 32 yaşındaki oyuncunun 23. haftada deplasmanda oynanacak Galatasaray karşılaşmasında sahada yer alması bekleniyor.

Düdük Ali Palabıyık

Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.

Bursaspor Yeni Malatyaspor nasıl canlı izlenir?

Bursaspor Yeni Malatyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Bursaspor Yeni Malatyaspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Bursaspor Yeni Malatyaspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Vartolu, Bursaspor antrenmanında şov yaptı

Çukur dizisinde 'Vartolu Sadettin' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor’un Özlüce Tesisleri’nde yeşil-beyazlı oyuncularla birlikte antrenmana çıktı. Antrenmanda bir süre kaleye geçen Köstendil, kalecilikteki hünerlerini de sergiledi.

Küçük yaş kategorilerinde kaleci olarak Bursaspor’un formasını giyen Köstendil’i Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat karşıladı. Pulat’ın davetini kırmayarak tesislere gelen Köstendil, kaleci antrenörü Cristian Mas eşliğinde kaleciler ile birlikte antrenman yaptı. Daha sonra müzeyi gezen Köstendil, küçük yaş kategorilerinde kazandığı kupayı müzede görünce çocukluk yıllarına gittiğini belirtti.

Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat, Köstendil’e isminin yazılı olduğu ve tüm futbolcuların imzaladığı kaleci formasını hediye etti.

Çukur dizisinde ‘Vartolu Sadettin’ karakterini canlandıran Bursalı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bursasporlu oyunculara Yeni Malatyaspor karşılaşmasında başarı dileğinde bulundu.







