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Bursaspor, Mustafa Er ile ilk sınavında

Bursaspor, Teknik Direktör Le Guen’in gönderilmesinin ardından kalan 6 maçta takımın başında yer alacak olan Mustafa Er ile ilk sınavına yarın Göztepe karşısında çıkıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen yeşil-beyazlılarda hedef mutlak galibiyet.

Bursaspor, Mustafa Er ile ilk sınavında

14 Nisan 2018 12:34

Spor Toto Süper Lig’de son haftalarda aldığı puan kayıplarıyla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Bursaspor’da, Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen ile yollar ayrılmıştı. Deneyimli çalıştırıcının yerine yardımcı antrenör olarak görev yapan Mustafa Er göreve getirilirken, genç teknik adam da ilk sınavını yarın deplasmanda Göztepe karşısında verecek. Aldığı puan kayıplarıyla düşme hattı ile arasında yalnızca 5 puan fark kalan yeşil-beyazlılar, İzmir ekibine karşı sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

Süper Lig’de 34. randevu 

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 34. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 33 mücadele 14 galibiyet alan Bursaspor, 11 kez de rakibine boyun eğdi. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

Delarge kafileye dahil edilmedi 

Son haftalardaki performansıyla eleştirilerin odak noktasında yer alan Dzon Delarge, Göztepe maçı kafilesine dahil edilmedi. Sakatlıkları bulunan Bostock, Badu, Onur, Sercan ve John da kafilede yer almadı.

Timsahın deplasman karnesi kötü 

Deplasmanda bu sezon yalnızca 2 maçta sahadan galibiyet ile ayrılan yeşil-beyazlılar, çıktığı son 6 dış saha maçında ise rakiplerinden puan alamadı. Bu maçlarda yalnızca 2 gol atabilen Timsah, deplasmanda en kötü performans sergileyen takımlar arasında yer alıyor.

Düdük Bülent Yıldırım’da 

Yarın Bornova Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.  

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor, Mustafa Er

 

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