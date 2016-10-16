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Bursaspor Osmanlıspor maçı ve geniş özeti

Bursaspor Osmanlıspor ile Süper Lig'in 7. hafta maçında karşılaştı. Bursaspor Osmanlıspor maçı canlı anlatımı ve özeti haberimizde. İşte Bursaspor Osmanlıspor maçı geniş özeti...

Bursaspor Osmanlıspor maçı ve geniş özeti

16 Ekim 2016 15:31

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Bursaspor, Osmanlıspor’u konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada hızlı gelişen Osmanlıspor atağında Regattin’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Aminu Umar’ın şutunda kaleci Harun topu çeldi.
11. dakikada kaleci Harun’un uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Ndiaye’nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
17. dakikada sol kanattan gelen ortada ceza sahası içinde topla buluşan Deniz’in şutunda top defanstan döndü. Dönen topa Şamil’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
26. dakikada Diabate’nin ceza yayı üzerinden pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Regattin’in gelişine şutu yandan auta çıktı.
29. dakikada Batalla’nın serbest vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan del Valle’nin şutunda kaleci Hakan topu çeldi.
45+1. dakikada defanstan seken topa ceza yayının biraz gerisinden gelişine vuran Aziz Behich’in şutu üstten auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Umar’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Regattin’in şutu üstten dışarı gitti.
51. dakikada ceza sahası içinde vole denemesi başarısız olan Deniz Yılmaz’ın geriye doğru pasında ceza sahası dışında Del Valle’nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
52. dakikada Pablo Batalla'nın pası ile ceza yayı önünde topla buluşan Şamil Cinaz’ın bekletmeden şutunda top direğin dibinden dışarı gitti.
55. dakikada sol kanattan Regattin’in ortasında arka direkte Diabate’nin kafa vuruşunu kaleci Harun çeldi. Dönen topa Umar’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
80. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Rusescu’nun sert şutunda kaleci Harun topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

Stat: Timsah Arena
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Yusuf Bozdoğan xx
Bursaspor: Harun Tekin xxx, Serdar Kurtuluş xx, Tomas Sivok xx, İsmail Konuk xx, Aziz Behich xx, Pablo Batalla xx, Del Valle xx, Ricardo Faty xx (Jorquera dk. 76 x), Şamil Cinaz xx (Bilal Kısa dk. 87 ?), Sercan Yıldırım x (Merter Yüce dk. 46 x), Deniz Yılmaz xx
Yedekler: Mert Günok, Ertuğrul, Sinan Bakış, Tomas Necid
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Muhammed Bayır xx, Numan Çürüksu xx, Koray Altınay x (Aykut Demir dk. 25 xx), Vaclav Prochazka xx, Badou Ndiaye xx, Mehmet Güven xx, Musa Çağıran x, Adrien Regattin xxx, Aminu Umar xx (Delarge dk. 83 x), Cheick Diabate xx (Rusescu dk. 72 xx)
Yedekler: Ahmet Eyüp, Tiago Pinto, Adam Maher, Erdal Kılıçaslan
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Sarı kartlar: Ricardo Faty, Serdar Kurtuluş, İsmail Konuk, Jorquera (Bursaspor), Musa Çağıran, Aminu Umar, Muhammet Bayır (Osmanlıspor)
(TK-TK-S)

Etiketler: bursaspor osmanlıspor geniş özeti, bursaspor osmanlıspor özeti


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