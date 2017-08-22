Bursaspor, pilot takımına gol yağdırdı

Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekip, akşam saatlerinde Yeşil Bursa ile yapılan antrenman maçıyla hazırlıklarını sürdürdü. Özlüce Tesisleri’nde oynanan müsabakayı Başkan Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor’un 4-0 üstünlüğüyle sona ererken, goller 11. dakikada Furkan Soyalp, 15. dakikada Dzon Delarge ve 20 ve 43. dakikalarda Sinan Bakış’dan geldi.

Müsabakanın ikinci devresinde de oyun üstünlüğünü kazanan yeşil-beyazlı takım, 61 ve 75. dakikada Yusuf Abdullah’ın ayağından farkı 6’ya çıkardı. Daha sonra baskısını sürdüren Bursaspor’da, 80. dakikada Sinan Bakış, kendisinin 3., takımının 7. golünü kaydetti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Bursaspor, pilot takımı karşısında sahadan 7-0 galip ayrıldı.

Mesut Alan