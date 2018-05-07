Bursaspor şampiyon kadrosu buluştu

Yeşil-beyazlı kulübün şampiyonluk yaşadığı 2009-2010 sezonunda forma giyen oyuncular, Nilüfer Belediyesi tarafından yaptırılan ve rahmetli başkan İbrahim Yazıcı'nın adının verildiği stadyumun açılışı için bir araya geldi. Bursa’da ilk olarak Özlüce Tesisleri’nde buluşan oyuncular, daha sonra şampiyonluğun mimarlarının isimlerinin yazdığı anı duvarı önünde fotoğraf çektirdi. Şampiyon kadrodan Ivankov, İbrahim Öztürk, Ömer Erdoğan, Turgay Bahadır, Tuna Üzümcü, Veli Acar, Hüseyin Çimşir, Mustafa Keçeli, Sercan Yıldırım, Ali Tandoğan, Krita, İsmail Haktan Odabaşı gibi isimler, saat 15.00’te açılışı yapılacak stadyumda Türkiye karması ile maç yapacak.

Mesut Alan