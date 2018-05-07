Diğer
Kategoriler

Bursaspor şampiyon kadrosu buluştu

Bursaspor’un 2010 yılında Süper Lig’de elde ettiği şampiyonluğunun mimarları Bursa’da bir araya geldi.

Bursaspor şampiyon kadrosu buluştu

07 Mayıs 2018 14:08

Yeşil-beyazlı kulübün şampiyonluk yaşadığı 2009-2010 sezonunda forma giyen oyuncular, Nilüfer Belediyesi tarafından yaptırılan ve rahmetli başkan İbrahim Yazıcı'nın adının verildiği stadyumun açılışı için bir araya geldi. Bursa’da ilk olarak Özlüce Tesisleri’nde buluşan oyuncular, daha sonra şampiyonluğun mimarlarının isimlerinin yazdığı anı duvarı önünde fotoğraf çektirdi. Şampiyon kadrodan Ivankov, İbrahim Öztürk, Ömer Erdoğan, Turgay Bahadır, Tuna Üzümcü, Veli Acar, Hüseyin Çimşir, Mustafa Keçeli, Sercan Yıldırım, Ali Tandoğan, Krita, İsmail Haktan Odabaşı gibi isimler, saat 15.00’te açılışı yapılacak stadyumda Türkiye karması ile maç yapacak.  

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç