Yeşil-beyazlı kulüp, 25 yaşındaki defans oyuncusu Serdar Aziz’i 4.5 milyon Euro ile Bilal Kısa, Sercan Yıldırım ve Furkan Özçal’ın bonservisleri karşılığında Galatasaray’a satmıştı. Bursaspor, milli oyuncunun 390 bin Euro’luk alacağı için daha önce 130’ar bin Euro’dan 3 senet verdi. Ancak Serdar’ın kullandığı bir senet protesto edilince iki taraf arasında ödeme krizi yaşandı.

Bursaspor, Haluk Canatar ile görüşecek

İHA’ya konuşan Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, yarın Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacakları Bayrampaşa maçı için İstanbul’da bulunacaklarını hatırlatarak, Serdar’ın menajeri Haluk Canatar ile bir araya geleceklerini ve ödemelerle ilgili yaşanan krizi çözeceklerini dile getirdi.

Yeşil-beyazlı kulübün Serdar’a 2017 yılının mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 3 çek vereceği ve 25 yaşındaki oyuncunun da gelen senetleri Bursaspor’a iade edeceği öğrenildi.

Traore Vakıfköy’de çalışıyor

Ayrıca, teknik heyetin raporu doğrultusunda takımdan gönderilmek istenen ve bu anlamda kendisine kulüp bulması söylenen 31 yaşındaki Bakaye Traore’nin sözleşmesini feshetmek isteyen Bursaspor, olumsuz yanıt almıştı. Yıllık 1 milyon Euro kazanan Malili oyuncuya lisans çıkarılmazken, bir dönem İtalyan devi Milan forması da giyen deneyimli oyuncu, kulübün altyapı tesisleri olan Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Bursasporlu idarecilerin, bugün veya yarın Traore’nin menajeri ile Özlüce Tesisleri’nde bir araya geleceği ve krizi çözmek adına görüşmeler yapılacağı bildirildi.

Mesut Alan