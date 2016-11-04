Spor Toto Süper Lig’in ilk 9 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 19 puan toplayan ve 4. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, 10. hafta mücadelesinde yarın Karabükspor ile karşılaşıyor. Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak.

SÜPER LİG’DE 17. RANDEVU

İki ekip yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 17. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan karşılaşmalarda Bursaspor, 8 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Karabükspor ise 6 müsabakada gülen taraf oldu. Ev sahibi ekip Karabükspor, ligde Bursaspor ile oynadığı son 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet alırken, yalnızca 1 mücadelede sahadan 3 puanla ayrıldı.

SON MAÇI BURSASPOR 7-1 KAZANDI

Karabükspor ile Bursaspor arasında Süper Lig’de oynanan son maç 7-1’lik Bursaspor galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Bu müsabaka Karabükspor’un Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği maç olarak tarihe geçmişti.

EMRE, FURKAN VE SİVOK YOK

Konuk ekip Bursaspor’da sakatlıkları süren Emre Taşdemir, Furkan Özçal ve Tomas Sivok, kafileye dahil edilmezken, Konyaspor maçında sakatlanan ve takımdan ayrı çalışan Merter Yüce ise kafilede yer aldı. Deneyimli oyuncunun durumunun maç saati netlik kazanacağı bildirildi.

SERCAN KAFİLEDE, NECİD YOK

Yeşil-beyazlılarda, bir süredir forma şansı bulamayan ve son oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında da kadroya dahil edilmeyen isimlerden Tomas Necid, Karabük kafilesinde de yer almazken, Sercan Yıldırım ise takımla birlikte çalıştı.

DÜDÜK BARIŞ ŞİMŞEK’TE

Yarın Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Barış Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Uygar Bebek ve Samet Çavuş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa.