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Bursaspor seyircisiyle buluştu

Bursaspor, yeni sezonda ilk kez seyircisiyle buluştu. Tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar takımlarına büyük destek verdi.

Bursaspor seyircisiyle buluştu

19 Ağustos 2017 19:54

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Ligin ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir’e kaybeden Bursaspor, rakibi karşısında 3 puan arıyor. Aytemiz Alanyaspor da ligin ilk maçında sahasında Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu.

Taraftarlar yoğun ilgi

Yeşil-beyazlı taraftarlar yeni sezonun ilk iç saha maçında tribünleri doldurdu. Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren taraftarlar futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak büyük destek verdi. Taraftarlar maç öncesinde ‘Aziz vatan uğruna şahadete erenlere selam olsun’ ve şehit Ömer Halis Demir, şehit Fethi Sekin ve şehit Eren Bülbül ile Türk bayrağının olduğu resimli pankart açtı.

Eskişehir-Göztepe maçındaki gözaltılara protesto

Öte yandan yeşil-beyazlı ve az sayıdaki Aytemiz Alanyaspor taraftarlar Eskişehirspor ile Göztepe arasında Antalya Stadı’nda oynanan 1’inci Lig play-off finalindeki olaylarla ‘örgüt üyeliğinden’ gözaltı kararı çıkartılmasını protesto etti. Maçın başlamasından itibaren bütün tribünler maça arkasını dönüp, ‘Terörist değiliz taraftarız biz’ sloganı attı. Birinci dakikadan itibaren tekrar sahaya dönen taraftarlar takımlarına destek veriyor.

Le Guen ve yeni transferler taraftarla buluştu

Öte yandan yeşil-beyazlı takımın yeni transferleri de ilk kez taraftarların önüne çıkıyor. Yeni transferlerden Barış Yardımcı, Titi, William Ekong, Mikel Agu, Emmanuel Badu ilk 11’de başlarken, Dzon Delarge ve Ozan Can Körkçü kulübede yer aldı. Ayrıca taraftarlar teknik patron Le Guen’e de tezahüratlarda bulundu. Taraftarları selamlayan Le Guen, futbolcularını göstererek taraftarlardan destek istedi. 

Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan - Samet Doğru
 

Etiketler: Bursaspor


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