Bursaspor, Shehu transferini açıkladı

Yeşil-beyazlı ekip, bir süredir temas halinde olduğu Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu transferinde sona geldi. Güney Kıbrıs Ligi takımlarından Anorthosis'te forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Abdullahi Shehu ve menajeri ile bugün bir kez daha Özlüce Tesisleri’nde masaya oturan yeşil-beyazlı idareciler, Nijerya Milli Takımında da forma giyen oyuncunun transferi konusunda Anorthosis Kulübü ve Shehu ile her konuda anlaşma sağlandı.

Bonservisi 200 bin Euro

Shehu transferi için Anorthosis Kulübü’ne 200 bin Euro bonservis bedeli ödeneceği bildirilirken, oyuncuya ise yarım sezon için 200 bin Euro, gelecek sezon için 400 bin Euro, 2019-2020 sezonu için de 425 bin Euro ödeneceği öğrenildi.

Resmi açıklama yapıldı

Bursaspor Kulübü, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuru ile transferi açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Nijerya Milli Takımında da forma giyen başarılı oyuncu Abdullahi Shehu’nun transferi konusunda Anorthosis Kulübü ve oyuncu ile her konuda anlaşma sağlanmıştır.”

Öte yandan orta saha, sağ bek ve stoper mevkilerinde forma giyebilen Nijeryalı oyuncunun yarın saat 13.30’da Özlüce Tesisleri’nde resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Mesut Alan

