Bursaspor Sivasspor Canlı İzle ! Bursa Sivas CANLI Skor

Bursaspor Sivasspor şifresiz canlı izle ! Bursa Sivasspor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Bursaspor Sivasspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Bursaspor Sivasspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Bursaspor Sivasspor maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 25 maçta 8 galibiyet,6 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 30 puanla 2.sırada yer alan Timsah, oynadığı son 25 karşılaşmada 11 galibiyet,5 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 38 puanla 8.sırada bulunan Sivasspor ile karşılaşıyor. Bursaspor Sivasspor maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz.Bursaspor Sivasspor maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Bursaspor, Sivasspor’u ağırlıyor

Süper Lig’de çıktığı son 11 maçta yalnızca 1 kez galibiyet elde edebilen Bursaspor, ligin 26. haftasında yarın sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Bu maçta alınacak sonuç Le Guen’in de kaderini belirleyecek.

Süper Lig’in ikinci yarısında kötü gidişatını sürdüren ve çıktığı son 11 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen yeşil-beyazlı ekip, ligin 26. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Kötü gidişatına son vermek isteyen ve taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefleyen yeşil-beyazlılarda, Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen’in geleceği için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor.

Le Guen topun ağzında

Alınan kötü sonuçların ardından eleştirilerin odak noktasında yer alan deneyimli çalıştırıcı Paul Le Guen ile yarınki mücadeleden kötü sonuç çıkması halinde yolların ayrılması bekleniyor. Son 11 maçta yalnızca sahasında karşılaştığı Kayserispor maçında 3 puan alabilen Timsah, bu periyotta 7 kez mağlubiyet elde etti.

Süper Lig’de 24. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile Süper Lig’de 24. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda iki ekip de 10’ar kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Timsah, ligde rakibi ile çıktığı son 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Düdük Hüseyin Göçek’te

Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

Bursaspor Sivasspor nasıl canlı izlenir?

Bursaspor Sivasspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Bursaspor Sivasspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Bursaspor Sivasspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

