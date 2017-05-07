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Bursaspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Çaykur Rizespor’a deplasmanda 6-0 mağlup olan Bursaspor’u taşıyan takım otobüsü, Yenişehir Havaalanı çıkışında bir grup taraftarın taşlı saldırısına maruz kaldı. Atılan taşlar sebebiyle otobüs ön camının hasar aldığı bildirilirken, takım otobüsünün tesislere gidişi sırasında geçiş güzergahında ara ara yol trafiğe katılarak önlem alındı.

Bursaspor takım otobüsüne taşlı saldırı
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07 Mayıs 2017 23:38
Bursaspor takım otobüsüne taşlı saldırı - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Bursaspor, ilk yarısını 4-0 geride tamamladığı karşılaşmadan 6-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Ligde son 3 haftada çıktığı Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kalesinde toplam 16 gol gören Timsah, tarihinde üst üste 3 maçta en çok gol yediği haftaları yaşadı.

Takım otobüsü taşlandı

Karşılaşmanın ardından Trabzon Havaalanı'ndan özel uçakla Bursa’ya hareket eden kafile, saat 22.40 sıralarında Yenişehir Havaalanı'na indi. Güvenlik sebebiyle apronda hazır bekletilen takım otobüsüne binen yeşil-beyazlı oyuncular, yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrıldı. Havaalanın çıkışındaki kavşağa gelindiği sırada bir grup taraftar, takım otobüsünü taşladı. Atılan taşlar sebebiyle otobüsün ön camının hasar gördüğü bildirildi. Takım otobüsünün geçişinin ardından polis ekipleri, yolu kapatarak arkasından araçların geçişine izin vermedi. 

Mesut Alan - Fatih Ak


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