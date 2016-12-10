Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş karşılaşmasını izlemek üzere 40 tan fazla otobüs ile İstanbul'a hareket eden Bursaspor taraftarı, Çamlıca'da polisin yoğun güvenlik önlemleri ile karşılanıyor. İstanbul'a gelen biletli toplam bin 900 taraftarı taşıyan otobüsler, Çamlıca gişelerde didik didik aranıyor. Otobüsten indirilen taraftarları da üst aramalarından geçiren polis, pasolig kartlarından maç biletlerini de kontrol ediyor. Ayrıca taraftarların GBT sorgularına da bakılıyor. Maç bileti bulunmayan taraftar, Bursa'ya geri gönderiliyor.

Bursaspor taraftarı, maç saatinin yaklaşmasıyla polis tarafından stada toplu bir şekilde götürülecek.

Cenk İşver - Mesut Alan

