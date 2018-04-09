Diğer
Kategoriler

Bursaspor tehlike sınırında

Ligde dün sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup olan ve kötü gidişatını sürdüren Bursaspor, geçen yıl olduğu gibi yeniden tehlike çemberinin içine girdi.

Bursaspor tehlike sınırında

09 Nisan 2018 10:57

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında dün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kötü gidişatını sürdüren yeşil-beyazlılar, geçen yıl olduğu gibi yeniden tehlike çemberinin içine girdi. Ligde çıktığı son 14 maçta yalnızca 2 kez galibiyet sevinci yaşayabilen Timsah’ın düşme potasında yer alan Osmanlıspor ile arasında 5 puan fark bulunuyor.

14 MAÇTA 2 GALİBİYET 

Geçen sezon Trabzonspor’a karşı çıktığı son maçta aldığı 3 puanla ligde kalan yeşil-beyazlılar, sezon başındaki transferler ve Fransız çalıştırıcı Le Guen’in göreve gelmesiyle farklı bir kimliğe bürünmüştü. Ligin ilk 14 haftasında yalnızca 4 mağlubiyet alan Timsah, sonraki 14 maçlık periyotta ise adeta dibe vurdu. Son 14 maçta sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşayabilen yeşil-beyazlı ekip, 9 maçta ise rakiplerinden puan alamadı.

Bursaspor’un kalan 6 haftada oynayacağı maçlar şöyle: 

Göztepe - Bursaspor
Karabükspor - Bursaspor
Bursaspor - Konyaspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Bursaspor - Trabzonspor
Gençlerbirliği - Bursaspor  

Etiketler: Bursaspor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç