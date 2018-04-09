Bursaspor tehlike sınırında

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında dün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kötü gidişatını sürdüren yeşil-beyazlılar, geçen yıl olduğu gibi yeniden tehlike çemberinin içine girdi. Ligde çıktığı son 14 maçta yalnızca 2 kez galibiyet sevinci yaşayabilen Timsah’ın düşme potasında yer alan Osmanlıspor ile arasında 5 puan fark bulunuyor.

14 MAÇTA 2 GALİBİYET

Geçen sezon Trabzonspor’a karşı çıktığı son maçta aldığı 3 puanla ligde kalan yeşil-beyazlılar, sezon başındaki transferler ve Fransız çalıştırıcı Le Guen’in göreve gelmesiyle farklı bir kimliğe bürünmüştü. Ligin ilk 14 haftasında yalnızca 4 mağlubiyet alan Timsah, sonraki 14 maçlık periyotta ise adeta dibe vurdu. Son 14 maçta sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşayabilen yeşil-beyazlı ekip, 9 maçta ise rakiplerinden puan alamadı.

Bursaspor’un kalan 6 haftada oynayacağı maçlar şöyle:

Göztepe - Bursaspor

Karabükspor - Bursaspor

Bursaspor - Konyaspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Bursaspor - Trabzonspor

Gençlerbirliği - Bursaspor