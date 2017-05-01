Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu istifa etti

Topçu, "Ben kendime düşeni yaptım ve bıraktım. Burada bırakmak acı veriyor. Keşke bana dur deseler ama hocanın gitmesinden başka bir şey yok. Bu sene zaten bitti. Bir başka hoca gelince hocaya kimse sallamasın” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 5-0 mağlup ayrıldı. Ligde son iki haftada kalesinde 10 gol gören yeşil-beyazlıların teknik direktörü Mutlu Topçu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, “Konuşacak çok şeyim var. Bugün futbol adına hiçbir şey yapmadık. Ne defans yaptık, ne istekliydi. Kaptığımız toplarda futbol oynamadık. Büyük bir takım Galatasaray. Böyle bir takımı yenersek reaksiyon olarak dönüş olabilir dedik. Bazı oyuncuları bugün durduramadık. O zamanı, vakti verirseniz yetenekli oyuncular kendilerini gösterir. Son iki hafta bizi dibe vurdurdu. 5 sene antrenörlük hayatımda şampiyonluk yaşadım, son 3 ayda yaşadıklarım kabus gibi. Konuşacak çok şey var. Fazla da ne camiayı, ne futbolcuları ön plana atmak istemiyorum. Bu takımın teknik direktörü olarak sorumluluğu üzerime alıyorum. Futbolcuların kendilerine gelmesi lazım. Bugün yaşananların geçen hafta yaşananlardan farkı yok. Bazen taraftarı dinlemeniz lazım. Doğru yolu bulmak lazım. Ben futbolculara ‘Bugün çıkın, mücadele edin, maç bittikten sonra yastığa başınıza koyduğunuz zaman rahatsanız sıkıntı yok’ dedim. Bu süreç önemli. Bir şeylerin bu noktaya gelmesi biranda olmuyor. Otobüs basma sendromunu üzerimizden atamadık. Otobüs olayı sıkıntı” dedi.

“Gelecek hocaya yardımcı olmalarını umuyorum”

Futbolcuların dik durmak zorunda olduğunu ifade eden Topçu, “Biz geldiğimiz zaman reaksiyon gösterdiler. Son iki haftalık maçı ben kabul edemiyorum. Bulunduğum teknik direktörlük görevim için benim üzerime düşen görevi bırakmaktır. Gelecek hocaya yardımcı olmalarını umuyorum. Sadece hocada da bitmiyor. Ben kendi adıma gerekli dersi çıkardım, herkes çıkarsın. Ben Bursalıyım, Bursasporluyum. Umarım daha iyi olur. Bundan sonra fazla bir şey söylemeyeceğim. Her ne kadar kötü maçlar oynasak da bana destek verenlere teşekkür ediyorum. Benimle alakalı kötü tezahüratlarda bulunmadılar. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Taraftar iyi futbol bekliyor. İstifa ettim ama hala benim takımım bu. Futbol oynamaya çalıştığımız zaman mücadele edemiyoruz. Akhisar maçına iyi de başladık, golü de bulduk. Bugün olduğu gibi reaksiyon veremedik. Türkiye’nin en koşan takımıydık. Bu takımın hedefi olmadı. Kaybettikçe hedefi düştü. Otobüs olaylarından sonra gitmeyi kafasına koyan oyuncular olabilir. Bu insanlar para kazanmaya geliyorlar. Bazı oyunculara kızamıyorsunuz. Genç oyuncular da var. Bu bir gerçek. Şampiyonluk yaşamış bir taraftarın bu beklentisi de gayet normal” diye konuştu.

“Burada bırakmak acı veriyor”

Takım içindeki değişimin şart olduğunu ifade eden genç teknik adam, “Değişim olmak zorunda. Biz geldik bir kımıldanma oldu. İstenilen olsun dedik ama maalesef olmadı. Akhisar maçından geldik. Sonraki antrenmanda ‘Böyle oynasaydınız kesin Akhisar’ı yenerdiniz’ dedim. Bunu sahaya yansıtamıyorsunuz. Önemli olan maç. 1-0 mağlup duruma düştün. Rakip 2’yi bulduğu zaman sıkıntıya düşüyorsunuz. Ben geldiğimde transfere çok az zaman kalmıştı. Bir iki oyuncuya ihtiyacımız vardı ama olmadı. Herkes kendine düşecek görevi alacaktır. Ben kendime düşeni yaptım ve bıraktım. Burada bırakmak acı veriyor. Keşke bana ‘dur’ deseler ama hocanın gitmesinden başka bir şey yok. Bu sene zaten bitti. Bir başka hoca gelince hocaya kimse sallamasın. Bu sene bitti zaten. Kurtarılacak koca bir sezon var. Bir tane Bursaspor var. Böyle bir şehir, böyle bir takım yok. Çok iyi niyetli bir başkan var. O da gelinen nokta da gerekli tecrübeli edinmiştir. O da gerekli şeyleri bir dahaki sene yapacaktır. Sallamakla bir şey olmuyor. Sabah geliyor, akşama kadar orada. Bütün mal varlığını Bursaspor’a adamış. Orada birkaç kişi var çalışan. Onlara sahip çıkmanız gerekiyor. Gelecek seneye değildir. Gelecek 3 yıldır, 5 yıldır. Bizim altyapıda Nijeryalı var. Bu ne saçmalık. İnsanın kendi memleketi olunca yutuyorsun, konuşamıyorsun. Bir tane oyuncumuz yok. U19’dan çağırıyoruz. Kısa vadede başarılı elde etmek için Nijeryalılara ihtiyaç yok. Uzun vadede başarı elde etmek için Türklere ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Mesut Alan - Abdullah Çibir

