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Bursaspor transferde isabet sağladı

Bursaspor’un sezon başında kadrosuna kattığı oyuncular ilk 10 haftalık periyotta toplam 11 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Bursaspor transferde isabet sağladı

30 Ekim 2017 11:56

Süper Lig’de dün sahasında Antalyaspor’u farklı mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, ligdeki 5. galibiyetine de imza attı. Geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden Timsah, puanını 16’ya yükseltti. Ligdeki son iki maçında kalesini gole kapatmayı da başaran yeşil-beyazlı ekibe sezon başında kadroya katılan oyuncuların katkısı dikkat çekti.

Yeniler 11 gol, 4 asistlik katkı sağladı
Bursaspor’un sezon başında renklerine bağladığı Dzon Delarge, Mikel Agu, Jires Kembo, Ekong ve Badu, geride kalan haftalarda toplamda 11 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Yeşil-beyazlıların diğer gollerini ise Batalla, Stancu ve Aziz Behich kaydetti.

En iyi pas yüzdesini yakaladı
3-5-2 oyun sistemine geçtikten sonra hücumda daha etkili bir görüntü sergileyen Le Guen’in öğrencileri, dün oynanan Antalyaspor maçında bu sezonki en iyi pas yüzdesini de yakaladı. Yüzde 84 pas yüzdesiyle geride kalan haftalardaki en iyi yüzdeyi yakalayan Timsah, 411 başarılı pas ile de yine 10 haftalık periyottaki en çok başarılı pas yaptığı maçına imza attı.
Bursaspor’un sezon başında kadrosuna kattığı oyuncuların performansları şöyle:

Delarge: 9 maç (4 gol)
Mikel Agu: 10 maç (2 gol, 2 asist)
Jires Kembo: 7 maç (2 gol, 1 asist)
Ekong: 10 maç (2 gol)
Badu: 8 maç (1 gol, 1 asist) 

Mesut Alan

 

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