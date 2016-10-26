Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu karşılaşmasında sahasında Trabzon ekibi Yomraspor’u ağırlayan Bursaspor, sahadan Jorquera, İsmail Konuk ve Kubilay Kanatsızkuş'un golleriyle 3-0 galip ayrılarak gruplara kaldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Orkun Aktaş xx, Süleyman Özay xx
Bursaspor: Mert Günok xx, Erdem Özgenç xx, İsmail Konuk xxx, Vieux Sane xxx, Bünyamin Kasal xx, Ertuğrul Ersoy xx (Josua dk. 64 xx), Bilal Kısa xx, Kubilay Kanatsızkuş xx, Cristobal Jorquera xxx, Sercan Yıldırım xx (Batalla dk. 75 xx), Tomas Necid (Sinan dk. 64 xx)
Yedekler: Ataberk Dadandeniz, Serdar Kurtuluş, Şamil Çınaz, Josua John, İ.Can Çavuşluk
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Yomraspor: Ali Karadeniz x, Mehmetcan Köse x, Münür Satılmış x, Şenol Özyurt x, Yasin Hatipoğlu xx, Reha Kurt xx (Ozan dk. 33 x), Selcan Pekkanlı x, Hamit Bayraktar x, Adnan Kızılgöz x (Gökhan dk. 73 x), Şahin Çakır x, Yetkin Demir x
Yedekler: Eyüp Bekar, Sinan Altınel, Taha Evke, Oğuzhan Bıçak, Başaran Balcı
Teknik Direktör: Raşit Çalık
Goller: Cristobal Jorquera (dk. 45+1), İsmail Konuk (dk.68), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 90) (Bursaspor)
Mesut Alan