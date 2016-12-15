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Bursaspor, Ümraniyespor’a acımadı

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu ikinci maçında Bursaspor, sahasında Ümraniyespor’u 3-0 mağlup etti.

Bursaspor, Ümraniyespora acımadı

15 Aralık 2016 22:45

Maçtan dakikalar

10. dakikada ceza sahasında kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Akdağ’ın şutu direğin dibinden auta çıktı.

16. dakikada Batalla’nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Sane’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

22. dakikada Batalla’nın pasıyla kaleciyle karşı kaşıya kalan Del Valle, topu ağlara gönderdi. 2-0

65. dakikada Abdullah’ın sağ kanattan altıpasta bomboş durumda Nguzana’nın vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü. Havalanan topa Abdullah’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada Abdullah ceza sahasına girerken Sane tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada Abdullah’ın kullandığı penaltı atışında kaleci Mert topu kurtardı.

90. dakikada Batalla’nın ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Mustafa, topu kendi kalesine gönderdi. 3-0

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Serdar Diyadin xx, Mehmet Metin xx

Bursaspor: Mert Günok xxx, Mert Örnek xx, Tomas Sivok xx (İsmail Konuk dk. 46 xx), Vieux Sane xx, Aziz Behich xx, Cristobal Jorquera xx, Ricardo Faty xx, Josua John xx (Tomas Necid dk. 66 xx), Pablo Batalla xxx, Del Valle xxx (İ. Can Çavuşluk dk. 82 ?), Sinan Bakış x

Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Yılmaz, Ertuğrul Ersoy, Büyamin Kasal

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Ümraniyespor: Metin Erol x, Mustafa Çakır x, Samet Asatekin x, Abdullah Halman xx, Bahadır Taşdelen x (Burak Şahin dk. 82 ?), İbrahim Akdağ x (Bulut Kaya dk. 46 x), Mücahit Albayrak x, Ömer Tunç x, Mehmet Öztonga x, Hakkı İsmet Şimşek x (Lucky Nguzana dk. 46 x), Tarık Tekdal x

Yedekler: Süleyman Özer, Oğuz Ceylan, Lo A’Beka, Samet Rakipoğlu,

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Sane (dk. 16), Del Valle (dk. 22) Mustafa Çakır (dk. 90 k.k) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Aziz Behich, Cristobal Jorquera (Bursaspor)

Etiketler: Bursaspor, Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu


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