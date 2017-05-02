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Bursaspor yönetimi toplanıyor

Bursaspor’da dün Galatasaray’a karşı alınan ağır mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Mutlu Topçu, istifa ettiğini açıklamıştı. Kalan 5 maça takımın başında çıkacak teknik adamın belirlenmesi için yeşil-beyazlı idareciler bugün akşam saatlerinde Özlüce’de toplanacak.

Bursaspor yönetimi toplanıyor

02 Mayıs 2017 14:11

Süper Lig’de dün Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşan ve sahadan 5-0 mağlup ayrılan yeşil-beyazlı ekip, üst üste aldığı 5 gollü mağlubiyetlerle adeta dibe vurdu. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Mutlu Topçu, düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini açıklarken, yeşil-beyazlı yönetim ise kalan 5 maça takımın başında çıkacak ismi belirlemek için çalışmalara başladı.

ÖRNEK VE AKDOĞAN İSİMLERİ GÜNDEME GELDİ

Bursaspor yönetiminin bugün saat 16.00’da Özlüce Tesisleri’nde toplanacağı ve kalan maçlarda takımın başında çıkacak olan ismi belirleyeceği öğrenildi. Toplantı öncesi ilk olarak Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Adnan Örnek ve U21 Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan’ın isimleri gündeme gelirken, Başkan Ali Ay’ın görüştüğü farklı isimler de olduğu bildirildi.

Öte yandan Bursasporlu futbolcular, günü izinli olarak geçirirken, yarın akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayacak.

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor, galatasaray


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