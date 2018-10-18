Bursaspor zorlu virajda!

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Lige istediği gibi başlayamayan ve ilk galibiyetini geçen hafta Ankaragücü karşısında alan Bursaspor, 8 puanla 14. sırada bulunuyor. Galatasaray ise, topladığı 18 puanla ligin zirvesinde.

99. RANDEVU

Galatasaray ile Bursaspor, bugüne kadar Süper Lig'de 98 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda 52 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, 21 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 25 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Timsah bu maçlarda 81 kez gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılı takım, 174 kez rakip fileleri havalandırdı.

BURSASPOR DEPLASMANLARDA KAZANAMIYOR

Öte yandan yeşil-beyazlılar, deplasmanlarda oynadığı maçlarda 3 puana hasret. Bu sezon 4 deplasman maçından 3 puan çıkartamayan yeşil-beyazlılar, ilk peşinde. Geçen sezon ile birlikte son 6 deplasman maçında Bursaspor, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti.

GALATASARAY'A KARŞI GALİBİYETİ UNUTTU

Bursaspor, Galatasaray ile oynadığı son 16 resmi maçta galibiyete hasret kaldı. Yeşil-beyazlılar, sarı-kırmızılı takıma karşı en son galibiyetini 28 Ocak 2012'de sahasında 1-0'lık sonuçla aldı. Ardından oynanan 16 resmi müsabakada Galatasaray 11 kez galip gelirken, 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda yeşil-beyazlılar 14 gol atarken, kalesinde ise 45 gol gördü.