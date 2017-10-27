Bursaspor'a loca desteği

Özlüce Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Bursaspor Başkanı Ali Ay ve Özel Esentepe Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ergin Kopal katıldı. Törende konuşan Başkan Ali Ay, desteklerin devamını beklediklerini belirterek, “Bugün güzel bir gün inşallah böyle devam eder. Bursa iş dünyasının bu şekilde davranması gerektiğini geldiğimizden beri söylüyoruz, konuşuyoruz. Kendilerine tekrar çok teşekkür ediyorum, bize çok duyarlılık gösterdiler. Bunun arkasının gelmesini ümit ediyorum. Bursaspor, Bursa’nın en büyük markası. Bu markayı daha da yukarılara çıkarmak için böyle sponsorluklara ihtiyacımız var. İnşallah bu birliktelikten diğer firmalar da feyzalırlar, böylelikle devamı gelmiş olur. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Kopal: “Önümüzdeki yıllarda bu destek devam edecek”

Özel Esentepe Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ergin Kopal da, “Bursa’nın dinamiklerini çok iyi biliyoruz, kendimizi Bursalı kabul ediyoruz. Dinamiklere destek olmak görevimiz. Bursaspor da onlardan birisi. Bursa'yı desteklemeyi planladık, bu yıl loca anlaşması ile başladık. Önümüzdeki yıllarda bu destek devam edecek. Bursa’daki işletmeleri de Bursaspor'u desteklemeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 1 yıllık loca anlaşmasına imza atıldı.

