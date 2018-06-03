Bursaspor’a sürpriz transfer

Yeşil-beyazlı takımda Samet Aybaba’nın göreve gelmesinin ardından transfer hareketliliği başladı. Bir süredir izlenen Makedonya 1. Lig takımlarından Akademija Pandev ekibinde forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Jani Atanasov’u Bursa’ya davet eden yeşil-beyazlı idareciler, genç isimle bugün görüşme gerçekleştirecek. Piyasa değeri 600 bin Euro olarak gösterilen Atanasov, geçen sezon ligde çıktığı 29 maçta 4 gol, 8 asistlik performans göstermişti.

Ön libero ve orta saha mevkilerinde forma giyebilen genç isim, sosyal medya hesabından da Bursa’daki bir otelden stadyumu gösteren paylaşımda bulundu.

Mesut Alan