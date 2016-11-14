Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Korkmaz, Sonset Cafe-Restaurant firmasının sahibi Emre Ay, Bayan Voleybol Takımının teknik heyet ve sporcuları katıldı.

Korkmaz: "Bursalı firmalarımızın desteği çok önemli"”

Bursaspor'un Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Korkmaz, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana başkanımız Ali Ay’ın da sürekli belirttiği gibi amacımız Bursaspor’u sadece futbol değil mücadele ettiği tüm branşlarda şampiyonluğu hedefleyen bir spor kulübü haline getirmek ve bunu başarırken de kendi ayakları üstünde duran sağlam bir finansal yapı sağlamaktı. Bu finansal yapının da sağlanması adına Bursa’mızda yer alan firmaların kulübümüzün yanında olmasını rica etmiştik.4 yıldır Bursa’mızda yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren ve müşterilerine sunduğu Yeşilçam konsepti ile belki de Türkiye’de bir ilk olan Sonset Restoran, geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Bayanlar 1.Voleybol Ligi’ne yükselen, bu sezonda ilk 6 maçını kazanarak toplamda 30 maçlık bir galibiyet serisine ulaşan Filenin Timsahları’nın 2016-2017 sezonunda forma sponsoru olmuştur. Bu anlaşma ile birlikte Sonset Restoranın Emin İmen yönetimindeki Voleybol takımımıza süper lig yolculuğunda önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Başta başkanımız ve yönetim kurulumuz olmak üzere Sonset firması yetkililerine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkürlerimi sunarak bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sonset Cafe&Restaurant firmasının sahibi Emre Ay ise, "Başta voleybol takımı olmak üzere başladığımız bu yolculukta diğer alanlarda da yatırımlarımızı devam ettirerek Bursaspor’un yanında olacağız. Takımımız 6’da 6 yaptı. Umarım bu başarılarını devam ederler” diye konuştu.

Mesut Alan