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Bursaspor'da 18 bin kombine satıldı

Bursaspor'da 18 bin kombine satıldı
Bursaspor'da 18 bin kombine satıldı

Bursaspor’da bu sezon 18 bin 163 adet kombine satıldığı açıklandı.

Bursaspor'un 2 Temmuz itibariyle satışına başlanan 2018-2019 sezonu kombinelerinin satışı sona erdi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında toplam 18 bin 163 adet kombine satılmış olup, kombine biletlerimize ilgi gösteren taraftarlarımıza teşekkür ederiz" denildi. 

Bursaspor'da GOLDSİT 1963 Tribünü 270, VIP 1. Balkon, 244 VIP 2. Balkon 41, Batı Alt Tribünü 671, Doğu Alt Tribünü 2 bin 799, Doğu Üst Tribünü 3 bin 911, Tofaş Tribünü 4 bin 424, Güney Kale Arkası 5 bin 793, toplamda ise 18 bin 163 kombine satıldı. 

Ahmet Faruk Çabuk 

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