Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur’unda yarın sahasında Yomraspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla tamamlandı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman 5’e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Bursaspor, daha sonra yarı sahada 3 kale ile taktik çalışma yaptı. Sakatlığı bulunan Furkan Özçal ve tedavisi süren Emre Taşdemir’in dışında tüm oyuncular antrenmanda yer aldı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın sabah kahvaltısı ile birlikte Özlüce Tesisleri’nde toplanacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.