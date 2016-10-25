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Bursaspor’da Batalla takımla çalıştı

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Yomraspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı geçen Pablo Martin Batalla da takımla birlikte çalıştı.

Bursasporda Batalla takımla çalıştı

25 Ekim 2016 20:08

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur’unda yarın sahasında Yomraspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla tamamlandı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman 5’e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Bursaspor, daha sonra yarı sahada 3 kale ile taktik çalışma yaptı. Sakatlığı bulunan Furkan Özçal ve tedavisi süren Emre Taşdemir’in dışında tüm oyuncular antrenmanda yer aldı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın sabah kahvaltısı ile birlikte Özlüce Tesisleri’nde toplanacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.

Etiketler: batalla, Bursaspor


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