Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında dün sahasında Kayserispor ile karşılaşan Bursaspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Bursaspor adına açılış golünü kaydeden Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, 4 haftası geride kalan Süper Lig’de toplamda 3 gol, 2 asistlik performans sergilemeyi başardı.

SADECE BAŞAKŞEHİR MAÇINI BOŞ GEÇTİ

Ligin ilk haftasında oynanan Adanaspor karşılaşmasında rakip fileleri havalandırmayı başaran Batalla, genç oyuncu Ertuğrul Ersoy’un attığı golün de asistini yapmıştı. Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında da maçın tek golünü kaydeden yıldız isim, dün oynanan Kayserispor müsabakasında da 1 gol, 1 asistlik performans sergileyerek maça damga vuran isim olmayı başardı.

190 MAÇTA 123 GOLE KATKI SAĞLADI

Yeşil-beyazlı takıma 2009-2010 sezonu başında transfer olan Batalla, 2013-2014 sezonunda Teknik Direktör Christoph Daum ile yaşadığı problem sebebiyle 3.5 milyon Euro karşılığında Çin’in Beijing Guoan takımına transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında yeniden Bursaspor’a transfer olan Batalla, gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Dün oynanan Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte Bursaspor’daki 190. resmi maçına çıkan yıldız oyuncu, 57 gol, 66 asistlik performans sergileyerek toplam 123 gole katkı sağladı.

“BİRBİRİMİZE DESTEK OLMALIYIZ"

Kayserispor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaptan Batalla, “Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir destek verdiler. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra bize verdikleri destekle takımın adeta ayağa kalkmasında önemli rol aldılar. Başakşehir maçından sonra konuştuğumda “Sadece 1 maç kaybettik. Ligi kaybetmedik. Ligin en kötü takımı olarak algı oluşturulmaması gerektiğini” söylemiştim. Bugün de sadece 1 maç kazandık. Ligin en iyi takımı da değiliz. İyi bir takımız. Birbirimize destek olmalıyız. Davranış biçimimizi değiştirmeden ligin geri kalan kısmına devam etmeliyiz” dedi.

"İYİ ORTA AÇAN OYUNCULARIMIZ VAR"

Fenerbahçe maçındaki golün bir benzerini bugün Kayserispor ağlarına gönderdiğinin hatırlatılması üzerine Batalla, “Ceza alanına girerken kanat oyuncularımızın iyi orta açacağını bilmek çok büyük güven yaratıyor. Aslında hep iyi orta yapabilen oyuncularımız oldu. Daha önce Ozan İpek, Vederson vardı. Şimdi John var, başka oyuncularımız var. Bunu bilerek ceza sahası içine giriyorum. Golle sonuçlandırmak da bana çok büyük mutluluk veriyor. Pivot santrafor olmadığımı her hafta bu tarz gol atamayacağımı da biliyorum” diye konuştu.

“BU GRUBA KAPTANLIK YAPMAK BENİM İÇİN GURUR"

Takım kaptanlığı hakkında da konuşan Batalla, “İyi bir ekibimiz var. Burada olan herkes kulübe değer veriyor. Herkes her gün, her yerde bunun hakkını vermeye çalışıyor. Böyle bir grubun kaptanı olmak çok daha fazla gurur veriyor. Ben de kaptanları olarak bu değeri taşımaya çalışıyorum. Onlara iyi liderlik yapmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

“MAÇLARA TEK TEK BAKIYORUZ"

Takımın sezon sonu hedefinin sorulması üzerine Batalla, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben sezon sonu ile ilgili hiçbir şey düşünmüyorum. Şu anda sadece Kupa ve Kasımpaşa maçına odaklıyım. Bursaspor zor bir kulüp. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyorsunuz. Tek tek ele almayı daha doğru buluyorum. Bizim önümüzde hedefler var ama ben maç maç odaklanmaktan yanayım.”