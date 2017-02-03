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Bursaspor’da Fenerbahçe maçı için bilet fiyatlarında indirim

Bursaspor Kulübü’nün Süper Lig’in 20. haftasında Bursa’da oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında bilet fiyatlarında indirime gideceği öğrenildi.

Bursasporda Fenerbahçe maçı için bilet fiyatlarında indirim

03 Şubat 2017 13:35

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, kulüp başkanı Ali Ay, taraftarları tribüne çekmek adına bilet fiyatlarına indirime gitme kararı aldı. Ligde son 4 maçtır kazanamayan ve teknik direktör değişikliğine giden Bursaspor’da, taraftarlar da yaptıkları duyurularla bilet fiyatlarının düşürülmesini talep etmişti. Sezon başında şampiyonluk yaşamış kulüpler ile oynanacak maçlarda en düşük bilet fiyatını 50 TL olarak belirleyen yeşil-beyazlı idareciler, Fenerbahçe maçında bu fiyatı düşürmeyi planlıyor. Diğer kulüpler ile oynanan maçlarda kale arkalarını 20 TL’den satışa sunan Bursaspor’un sarı-lacivertliler ile oynanacak müsabakada da biletleri aynı fiyattan satışa çıkaracakları öğrenildi. 

Mesut Alan
 


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