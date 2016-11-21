Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Bursasporlu oyuncular, dünü izinli olarak geçirirken, bugün akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde toplanarak Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Sivok, Deniz ve Aziz tedbir amaçlı ayrı çalıştı

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sezonu kapatan Serdar Kurtuluş'un yanı sıra sakatlıkları devam eden Şamil Çinaz ve Furkan Özçal yer almazken, hafif sakatlığı bulunan Bilal Kısa ise takımdan ayrı olarak çalıştı. Tomas Sivok, Deniz Yılmaz ve Aziz Behich de tedbir amaçlı takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Hamzaoğlu idmanları basına kapattı

Isınma koşularıyla başlayan antrenman istasyon çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı bildirildi. Öte yandan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, yarından itibaren maça kadar yapılacak tüm idmanları basına kapattı. Deneyimli teknik adamın, öğrencilerinden hafta boyunca sadece Galatasaray maçına odaklanmalarını istediği öğrenildi.

Mesut Alan