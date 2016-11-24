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Bursaspor’da Galatasaray’a karşı 3 eksik

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor’da, sezonu kapatan Serdar Kurtuluş’un yanı sıra sakatlıkları süren Şamil Çinaz, Furkan Özçal ve Bilal Kısa forma giyemeyecek.

Bursasporda Galatasaraya karşı 3 eksik

24 Kasım 2016 11:41

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında yeşil-beyazlı ekip, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Türk Telekom Arena Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

Hamzaoğlu’ndan oyuncularına uyarı
Ligde son 5 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen konuk ekip Bursaspor, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Yeşil-beyazlılar, çalışmalarını basına kapalı olarak sürdürürken, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun da öğrencilerinden sadece Galatasaray maçına odaklanmalarını başka bir şey düşünmemelerini istediği öğrenildi.

Bursaspor’da 3 eksik
Öte yandan Bursaspor’da sakatlıkları süren Şamil Çinaz, Furkan Özçal ve Bilal Kısa, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Hazırlık maçında sakatlanan Serdar Kurtuluş da sezonu kapatmıştı. Ayrıca, sarı kart sınırında bulunan Cristobal Jorquera da Galatasaray müsabakasında kart görmesi halinde ligin 13. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. 

Mesut Alan
 

Etiketler: Bursaspor


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