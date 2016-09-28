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Bursaspor’da Gaziantepspor hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bursasporda Gaziantepspor hazırlıkları sürüyor

28 Eylül 2016 14:18

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Başkan Ali Ay ve Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Çolak da antrenmanı saha kenarından takip etti.

Serdar ve Sane takımdan ayrı çalıştı
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışması ile başlayan antrenman 6'ya 3 kontrol pas oyunu ile devam etti. Daha sonra 2'ye 2 hücum pres çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada taktik oyun oynadı. Sakatlıkları bulunan Furkan Özçal ve Deniz Yılmaz antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Serdar Kurtuluş ve Vieux Sane takımdan ayrı çalıştı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. 

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor, gaziantepspor, hazırlıkları


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