Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Bursaspor'da Gaziantepspor'a karşı 6 eksik

Bursaspor'da Gaziantepspor'a karşı 6 eksik

Bursaspor, Süper Lig’in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak. 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılarda, 6 eksik bulunuyor.

Bursasporda Gaziantepspora karşı 6 eksik

30 Eylül 2016 10:28

Spor Toto Süper Lig’in ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 2. sıraya yerleşen yeşil-beyazlılar, 6. hafta mücadelesinde yarın 15. sırada bulunan Gaziantepspor’a konuk olacak. Kamil Ocak Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan müsabakayı Tolga Özkalfa yönetecek.

Süper Lig’de 57. randevu
İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 57. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 56 karşılaşmada Gaziantepspor, 23 kez 3 puana uzanan taraf olurken, Bursaspor ise 21 müsabakada rakibine üstünlük kurmayı başardı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Gaziantepspor 5 maçtır yenilmiyor
Ev sahibi Gaziantepspor, Süper Lig’de Bursaspor’a karşı oynadığı son 5 karşılaşmada da mağlup olmadı. 2 galibiyet, 3 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü. Ayrıca yeşil-beyazlılar, ligde Gaziantepspor deplasmanında oynadığı son 6 maçta 2 kez mağlup oldu.

Yolculuk bugün
Yeşil-beyazlılar, yarın oynayacağı Gaziantepspor karşılaşması için bugün saat 16.45’te Yenişehir Havalimanı’ndan kalkacak Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Gaziantep’e gidecek. Timsah, maçın ardından ise saat 23.00’te yine özel uçakla Bursa’ya dönecek.

Bursaspor’da 6 eksik
Yeşil-beyazlılarda kart cezalısı İsmail Konuk’un yanı sıra sakatlıkları süren Deniz Yılmaz, Emre Taşdemir, Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal ve Sane yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Kasımpaşa maçında ayağına darbe alan Ricardo Faty’nin durumunun ise maç saati netlik kazanacağı ancak oynama ihtimalinin az olduğu bildirildi.

Düdük Tolga Özkalfa’da
Yarın Kamil Ocak Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan müsabakada Tolga Özkalfa düdük çalacak. Özkalfa’nın yardımcılığını Baki Tuncay Akkın ve İbrahim Bozbey yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu. 

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor, Deniz Yılmaz, Emre Taşdemir, Furkan Özçal, gaziantepspor, Sane, serdar kurtuluş, süper lig


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!