Spor Toto Süper Lig’in ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 2. sıraya yerleşen yeşil-beyazlılar, 6. hafta mücadelesinde yarın 15. sırada bulunan Gaziantepspor’a konuk olacak. Kamil Ocak Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan müsabakayı Tolga Özkalfa yönetecek.

Süper Lig’de 57. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 57. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 56 karşılaşmada Gaziantepspor, 23 kez 3 puana uzanan taraf olurken, Bursaspor ise 21 müsabakada rakibine üstünlük kurmayı başardı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Gaziantepspor 5 maçtır yenilmiyor

Ev sahibi Gaziantepspor, Süper Lig’de Bursaspor’a karşı oynadığı son 5 karşılaşmada da mağlup olmadı. 2 galibiyet, 3 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü. Ayrıca yeşil-beyazlılar, ligde Gaziantepspor deplasmanında oynadığı son 6 maçta 2 kez mağlup oldu.

Yolculuk bugün

Yeşil-beyazlılar, yarın oynayacağı Gaziantepspor karşılaşması için bugün saat 16.45’te Yenişehir Havalimanı’ndan kalkacak Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Gaziantep’e gidecek. Timsah, maçın ardından ise saat 23.00’te yine özel uçakla Bursa’ya dönecek.

Bursaspor’da 6 eksik

Yeşil-beyazlılarda kart cezalısı İsmail Konuk’un yanı sıra sakatlıkları süren Deniz Yılmaz, Emre Taşdemir, Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal ve Sane yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Kasımpaşa maçında ayağına darbe alan Ricardo Faty’nin durumunun ise maç saati netlik kazanacağı ancak oynama ihtimalinin az olduğu bildirildi.

Düdük Tolga Özkalfa’da

Yarın Kamil Ocak Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan müsabakada Tolga Özkalfa düdük çalacak. Özkalfa’nın yardımcılığını Baki Tuncay Akkın ve İbrahim Bozbey yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.

Mesut Alan