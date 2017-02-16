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Bursaspor’da hedef mutlak galibiyet

Bursaspor, Süper Lig’in 21. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor’u mağlup ederek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Bursasporda hedef mutlak galibiyet

16 Şubat 2017 11:37

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile berabere kalarak 4 maç sonra puanla tanışan yeşil-beyazlı ekip, yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Resmi maçlarda 6, Süper Lig’de ise 3 maçtır yenilgi yüzü görmeyen rakibine karşı sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak olan yeşil-beyazlılarda, 6 eksik oyuncu bulunuyor.

Galibiyet sayıları eşit

İki ekip, Süper Lig’de daha önce 19 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda iki takım da 9’ar galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Bursaspor, rakibini Batalla, Jorquera ve Sercan’ın golleriyle 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Bursaspor’da eksik çok

Yeşil-beyazlı takımda son oynanan Fenerbahçe maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Aziz Behich ve Boban Jovic, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Cezalı isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Josua John, Bilal Kısa, Furkan Özçal ve Emre Taşdemir de yarınki karşılaşmada görev alamayacak isimler arasında yer alıyor. Timsah'ta Serdar Kurtuluş ise sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmıştı.

Timsah galibiyete hasret

Süper Lig’deki son galibiyetini 19 Aralık 2016 tarihinde sahasında Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederek alan yeşil-beyazlı takım, o maçın ardından çıktığı 5 karşılaşmada da galibiyet yüzü görmedi. Yalnızca son oynanan Fenerbahçe müsabakasında hanesine 1 puan yazdıran Bursaspor, Kayserispor karşılaşmasında sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor


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