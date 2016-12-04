Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 12 haftada 21 puan toplayarak 5. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde son 3 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Timsah, yarınki mücadeleyi kayıpsız atlatarak üst sıralara yaklaşmak istiyor.

Süper Lig’de 29. randevu

İki ekip, yarınki karşılaşma ile birlikte ligde 29. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 28 maçta Bursaspor, 13 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Karadeniz ekibi ise 11 müsabakada gülen taraf oldu.

Rizespor’un son deplasman galibiyeti 1988 yılında

Bursaspor, mavi-yeşilliler ile evinde oynadığı 14 lig maçında sadece bir kez mağlubiyet yaşarken, son 5 maçta ise sahadan puanla ayrılmasını başardı. Çaykur Rizespor, Bursaspor’a karşı son deplasman galibiyetini 28 Ağustos 1988 yılında 2-1’lik skorla almıştı.

Şamil ve Sane yok

Bursaspor’da yarın oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlıkları süren Şamil Çinaz ve Vieux Sane forma giyemeyecek. Yeşil-beyazlılarda Serdar Kurtuluş ve Furkan Özçal da sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatmıştı.

Jorquera sınırda

Bursaspor’da geride kalan haftalarda 3 sarı kart görerek sınıra gelen Şilili orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera, Karadeniz ekibiyle oynanan maçta görev alması ve kart görmesi halinde ligin 14. haftasında oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Düdük Ümit Öztürk’te

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yarın saat 20.00’de başlayacak olan müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.

Mesut Alan

