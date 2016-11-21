Spor Toto Süper Lig’in geride kalan 11 haftasında 21 puan toplayan Bursaspor, kadro istikrarını bir türlü koruyamadı. 3 puan sevinci yaşadığı 3, 4 ve 5. haftalar dışında aynı kadro ile üst üste 2 maça çıkamayan Timsah, 5. haftadan bu yana ise yalnızca 2 galibiyet alabildi. Timsah, Fenerbahçe, Kayserispor ve Kasımpaşa’ya karşı elde ettiği galibiyetlerde sahaya, "Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, İsmail Konuk, Tomas Sivok, Aziz Behich, Şamil Cinaz, Ricardo Faty, Del Valle, Pablo Batalla, Joshua John ve Kubilay Kanatsızkuş" 11’i ile çıkmıştı.

Sadece Harun ve Del Valle

Yeşil-beyazlılarda geride kalan haftalarda kaleci Harun Tekin ile Del Valle dışında tüm maçlarda forma giyen oyuncu bulunmuyor. İki ismi sakatlığı sebebiyle 1 maç kaçıran Pablo Martin Batalla takip ediyor.

Golcüler suskun

Sakat oyuncuların fazlalığı teknik heyeti zora sokarken, hücum hattında yer alan oyuncuların da formsuzluğu göze çarpıyor. Yeşil-beyazlılarda forvet hattında yer alan Tomas Necid, Deniz Yılmaz, Sercan Yıldırım ve Kubilay Kanatsızkuş, geride kalan 11 haftada toplamda 2 gollük katkı sağlayabildi. Çek Cumhuriyeti Milli Takımı oyuncusu Necid ile Azerbaycan Milli Takımı’nda forma giyen Deniz, henüz gol sevinci yaşayamadı.

Harun 460 dakikadır gol yemiyor

Bursaspor’da milli kaleci Harun Tekin ise performansıyla dikkat çekiyor. Deneyimli eldiven, ligde 6. haftadan bu yana toplam 460 dakikadır kalesini gole kapatırken, yeşil-beyazlı takım en son 2009-2010 sezonunun 29 ve 33. haftaları arasında 5 maçta gol yememişti. Bu maçların 1’i o zamanki adıyla Ankaraspor’u hükmen yendiği maçtı.

Mesut Alan