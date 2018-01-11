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Bursaspor’da kamp sona erdi

Bursaspor, Antalya'da sürdürdüğü devre arası kamp çalışmalarını bu sabah yaptığı idmanla noktaladı.

Bursasporda kamp sona erdi

11 Ocak 2018 22:12

Bursaspor'un Antalya Belek’te bir haftadır sürdürülen kamp çalışmaları bugün sabah saatlerinde yapılan antrenman ile noktalandı. Kamp döneminde 3 hazırlık maçı yapan yeşil-beyazlı ekip, ilk mücadelede Altınordu'yu 3-2, ikinci karşılaşmada da Skenderbeu'yu 3-0 mağlup etti. Dün oynanan Kukesi mücadelesinden ise Bursaspor, 2-1 mağlup ayrıldı. Bursa temsilcisi, Skenderbeu maçında etkili oyun ile beğeni toplarken, Altınordu ve Kukesi maçlarında beklenenin altında kaldı. Antalya'da sıkı bir çalışma temposuyla idmanlarını gerçekleştiren Bursaspor'da Teknik Direktör Paul Le Guen, takımının durumundan memnun olduğunu aktardı.

Yusuf Erdoğan yıldızlaştı

Yeşil-beyazlı takımda kamp süresince yıldızlaşan Yusuf Erdoğan, attığı şık gollerle ikinci yarıya hazırım mesajı verdi. İlk olarak Altınordu ile oynanan ve 3-2 kazanılan maçta 1 gol kaydeden genç oyuncu, Skenderbeu ile oynanan ve 3-0'lık galibiyet alınan hazırlık karşılaşmasında da 1 gol ve 1 asiste imza attı.

Hücumdaki başarılı performansıyla kampın yıldız ismi olarak gösterilen Yusuf Erdoğan, antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle de dikkat çekti. 

 

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